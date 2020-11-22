تركيا تسجل أكبر عدد يومي من حالات الإصابة بكورونا

المواطن - متابعة

سجلت تركيا، أمس السبت، أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد، منذ بدء الجائحة، لتدق ناقوس الخطر حول تفشي الوباء بشكل مقلق في البلاد.

وقالت وزارة الصحة: إن 5532 شخصًا ظهرت عليهم الأعراض، وقد تم تشخيصهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أي بواقع أكثر من 400 حالة عن الحصيلة اليومية القياسية السابقة المسجلة في إبريل.

ولا تعلن الحكومة التركية علنًا عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة التي تشمل أشخاصًا لا تظهر عليهم أعراض كوفيد-19، وهي سياسة تتعرض لانتقادات بسبب إخفاء النطاق الحقيقي لتفشي المرض على المستوى الوطني.

ويبلغ العدد الإجمالي لمرضى كوفيد-19 المسجلين في البلاد الآن 440805. كما سجلت تركيا السبت 135 حالة وفاة أخرى بسبب كوفيد-19، ليرتفع عدد الوفيات منذ مارس إلى 12219.

وفي سبيل مكافحة الزيادة الكبيرة في عدد حالات الإصابة، فرضت تركيا هذا الأسبوع حظرًا للتجول بشكل جزئي في العطلات الأسبوعية وخفضت عدد ساعات العمل في المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية.

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