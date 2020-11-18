تريساكو يُوضح أمورًا عن الحكام وتطويرهم غدًا

المواطن - محمد سمعه

سيعقد الإسباني فيرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحُكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًّا غدًا الخميس بحضور السويسري مانويل نافارو مدير دائرة الحكام للحديث عن أمور عدة تخص الحكام وبعض الموضوعات في اللجنة.

وسيتناول المؤتمر الصحفي الحديث عن عدد من الجوانب الفنية الخاصة باللجنة وبرامج تطوير الحكم السعودي.

وفي وقت سابق، كشف رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أن الحكم السعودي مثله مثل الحكم الأجنبي في القدرات الفنية، مضيفًا أن ما يفرق فقط هو قدوم الحكم الأجنبي إلى المملكة بالمال فقط وذلك عن طريق الاتفاق معه ومع طاقمه ودفع تكاليف استقدامه.

تريساكو يُشيد بالحكم السعودي:

وتحدث تريساكو لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “الحكم السعودي مثله مثل الحكم الأجنبي ولا يُوجد بينهما فارق إلا بالمال، وهي التكاليف التي تُدفع لاستقدامه هو وطاقمه من خارج المملكة”.

وأضاف تريساكو: ”إذا أُصيب أي حكم سواء كان سعوديًّا أو أجنبيًّا بفيروس كورونا فبالطبع سيتم استبعاده، ولكن حاليًّا الجميع بخير وكان هناك حكم سعودي أُصيب بفيروس كورونا من النخبة لكنه بأفضل حال الآن”.

سبب صعوبة استقدام حكام أوروبيين للدوري السعودي حاليًّا:

وواصل رئيس لجنة الحكام حديثه قائلًا: “حاليًّا إصابات كورونا في أوروبا كثيرة، ومن الصعب استقدام حكام أوروبيين بالفترة الحالية، واستقدام الحكام سيكون من أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية”.

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