تساقط الأسنان عرض جديد من أعراض كوفيد طويل الأمد 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قد يكون فقدان الأسنان من الآثار الجانبية للإصابة بـ كوفيد طويل الأمد، حيث أبلغ بعض المرضى عن هذا العرض بشكل غير متوقع بعد معاناة طويلة مع الوباء.

ما هو كوفيد طويل الأمد ؟

مصطلح كوفيد طويل الأمد ليس مصطلحًا طبيًا رسميًا، ولكنه مصطلح عام يوصف من خلاله الأشخاص الذين تستمر أعراضهم لفترة أطول من أسبوعين، ومن أعراضه إصابة المرضى بالإرهاق وتساقط الشعر وعدم التركيز وآلام العضلات.

والآن، أخبر بعض المرضى أن تساقط الأسنان هو عرض آخر ينضم لقائمة أعراض كوفيد طويل الأمد.

وقال أطباء الأسنان إن الفيروس قد يهيج اللثة من خلال الالتهاب أو إتلاف الأوعية الدموية في اللثة، ومع ذلك، فإن الأدلة قليلة؛ لذلك لا يمكن التأكد مما إذا كان فقدان الأسنان مجرد مصادفة أم أن كورونا له دور في ذلك.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز بالتفصيل قصصًا غريبة عن فقدان المرضى لأسنانهم، ومن اللافت أن جميعهم قالوا إن الأمر حدث فجأة دون سابق إنذار، وكان أغلبهم لا يعانون من شكاوى أو أمراض في اللثة، كما أنهم فقدوها دون ألم أو خروج الدم.

تلف الأوعية الدموية

قال الدكتور ويليام لي إن تساقط الأسنان دون فقدان الدم أمر غير معتاد، مضيفًا أنه وفريقه يحققون الأمر، لكن حتى الآن، فإن التفسير قد يكمن في أن الفيروس يتسبب في تلف الأوعية الدموية التي تحافظ على الأسنان، وهذا قد يفسر عدم وجود ألم عند سقوطها.

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