170 أثرًا لـ كوفيد-19 على المريض بعد الشفاء

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال الآلاف من مرضى كوفيد-19 الذين عانوا من أعراض الفيروس لفترة أطول من أسبوعين إنهم اختبروا أعراضًا مختلفة بعد التعافي، منها الصداع والتعب وضيق التنفس.

ووفقًا لبيانات تطبيق Covid Symptom Study أو دراسة أعراض كوفيد الذي أطلقه باحثون من جامعة كينجز لندن، فإنه من المحتمل أن أولئك الذين استمرت لديهم أعراض الفيروس لمدة طويلة تجاوزت أسبوعين أو 3 أسابيع أن يختبروا أعراضًا أخرى طويلة الأمد بعد الشفاء.

وقالت الدكتورة راشيل إيفانز، العالمة المشاركة في البحث، إنه بعد خروج المرضى من المستشفى فإنهم لا يستطيعون متابعة حياتهم العملية بسبب الآثار اللاحقة للمرض والتي شكلت ضيق التنفس والتعب المزمن.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعت مجموعة من الأطباء المتضررين من مرض كوفيد-19 إلى وضع خطة عمل لمعالجة الآثار الصحية طويلة المدى للفيروس، ووقعها 39 طبيبًا.

وأحصى البحث 172 عرضًا مختلفًا شعر به مرضى كوفيد-19 بعد الشفاء ومنها ما يلي:

أعراض عصبية

نوبات عنيفة، الشعور بالرجفة داخليًا، الارتجاف، ارتعاش الأصابع، التشوش، النسيان، خدر في الأطراف.

أعراض جلدية

تقشر الجلد، حكة في الجلد، كدمات، ظهور علامات حمراء تحت الجلد، جفاف الجلد.

أعراض خاصة بالقلب والأوعية الدموية

ألم ووخز في القلب، الشعور بالخفقان وضربات سريعة، فقدان حاسة الشم، فقدان الشهية، فقدان التذوق.

أعراض فسيولوجية

ألم عضلي، آلام أسفل الظهر، ألم الكتف، ألم الرقبة، تورم الغدد، تساقط الشعر، تقلصات شديدة.

أعراض خاصة بالنساء

اضطراب الدورة الشهرية أو انقطاعها.

أعراض الجهاز التنفسي

ضيق التنفس، ضيق الصدر، الشعور بالضغط على الرئة، السعال، السعال عند الاستلقاء.

أعراض خاصة بالصحة النفسية

الشعور بالكآبة، تفاقم القلق، الإحباط، العزلة، الشعور بالوحدة، سيطرة مشاعر الحزن بشكل عام.

أعراض أخرى

رؤية أضواء ساطعة مفاجئة أو ظلال في زاوية العين، طنين الأذن، العطش الشديد، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

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