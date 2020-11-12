تسكين الم الاسنان الشديد

دائمًا ما نجد الكثير من الأشخاص يبحثون عن علاجات منزلية تساعد على تسكين الم الاسنان الشديد، فمن المعروف عن ألم الأسنان أنه ألم غير محتمل، لذا فيكون المريض في حاجة للحل السريع.

آلام الأسنان الشديدة

من المعروف عن آلام الأسنان أنها من أصعب وأقوى الآلام التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص من مختلف الفئات العمرية، ولكن في نفس الوقت يوجد العديد من الطرق العلاجية التي يمكن أن تستخدم في تسكين الم الاسنان الشديد في أسرع وقت.

في أغلب الأوقات يكون السبب في حدوث ألم الأسنان هو إصابة الأسنان بالتسوس، فمن الممكن أيضًا أن يكون الألم صادر من الضرس نفسه، ومن الممكن أن يكون صادر أيضًا من المنطقة المحيطة به، أو بسبب المنطقة المحيطة بأحد الفكين، ومن الممكن أن يكون هذا الألم مؤشر لوجود بعض المشاكل الأخرى داخل الجسم.

أن ألم الأسنان يمكن أن يتم تحفيزه عندما تتغير درجة الحرارة من حولها، فيمكن أن يشعر به الإنسان عندما يقوم بتناول العصائر شديدة البرودة، أو المشروبات الساخنة جدًا، ومن الممكن أن يزيد الشعور بالوجع بسبب زيادة الضغط على الضرس نفسه.

كما أن هناك بعض الأسباب التي تجعل الإنسان يشعر بوجع الأسنان بنسب متفاوتة، والتي من أشهرها الإصابة بحساسية الأسنان، أو تسوس الأسنان، أو نمو أسنان جديدة، وقد يحتاج هذا الأمر الحصول على بعض العلاجات التي تساعد على تسكين آلام الأسنان.

أسباب وجع الأسنان

هناك العديد من الأسباب التي تكون السبب في الإصابة بوجع الأسنان، ولكن من الأسباب المحتملة ما يلي:

في حالة نمو أسنان جديدة.

الإصابة بتسوس الأسنان.

إصابة الأسنان بالحساسية تجاه بعض المواد، ومن أهمها الثلج.

تعرض الأسنان إلى الالتهاب الذي دائمًا ما يكون خراج.

الإصابة بضعف الأسنان، والذي في الغالب يكون بسبب ضعف اللثة.

هذا بالإضافة إلى التعرض للحشو الخاطئ للأسنان.

ما هي الأعراض المرافقة لوجع الأسنان

هناك العديد من الأعراض التي قد ترافق وجع الأسنان، والتي من الممكن أن يتم تلخيصها فما يلي:

من أكثر الأعراض شيوعًا هو شعور المريض بألم متواصل أو ألم متقطع.

كما أن المريض في هذا الوقت قد يكون مفتقد الشعور بالراحة.

الإصابة بحالة من الصداع الشديد.

كما أنه قد يصاب بضعف القدرة على مضغ لطعام.

حلول منزلية تساعد على تسكين الم الاسنان الشديد

يوجد العديد من الوصفات المنزلية التي يمكنها أن تساعد على تسكين الم الاسنان الشديد، والتي سوف يقدمها لنا اليوم موقع المواطن من خلال السطور القادمة، والتي من ضمنها:

غسول القرنفل

من الممكن أن يقوم المريض بإضافة ملعقة صغيرة من القرنفل إلى كوب من الماء، ومن ثم عليه أن يتركه على النار حتى يغلي لمدة خمس دقائق، ومن بعدها يتركه حتى يبرد تمامًا.

ثم يقوم باستخدامه لمضمضة الفم مرتين خلال اليوم من أجل تسكين الم الاسنان الشديد، كما يمكن أن يستخدم هذا الغسول مرة واحدة فقط في اليوم للعناية بالأسنان.

غسول ورق الزيتون

من الممكن أن يتم إعداد هذا الغسول من خلال القيام بإضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إلى ربع كوب من الماء، ثم يتم إضافة لهم ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر، ومن بعدها يتم رفع هذا الخليط على النار هادئة حتى يغلي.

ثم يترك حتى يبرد تمامًا، ومن ثم يتم استخدامه مرتين خلال اليوم للقيام بتخفيف آلام الأسنان خلال وقت سريع.

مزيج الزنجبيل

لإعداد هذا المزيج يتم خلط ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور إلى ربع ملعقة صغيرة من العسل الأبيض، ويتم مزج المكونات مع بعضها بشكل جيد.

يتم وضع هذا المزيج فوق مكان الألم لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ومن ثم يتم غسل الفم بالماء، ومن الممكن أن يتم تكرار هذه الخطو كلما شعرت بالألم، أي عند الحاجة إليها.

مزيج الكركم

حتى يتم إعداد مزيج الكركم الذي يساعد على تسكين الم الاسنان الشديد يتم وضع ربع ملعقة صغيرة من الكركم البودرة إلى ملعقة كبيرة من لبن الزبادي، ويتم إضافة لهم ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ثم يتم مزج هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد، ومن ثم يتم وضعه على المكان المصاب لمدة خمس دقائق، ومن بعدها يتم غسل الفم جيدًا باستخدام الفرشاة والمعجون خوفًا من تعرض أسنانك إلى التصبغ.

طرق أخرى تساعد على تسكين الم الاسنان الشديد فورًا

يوجد العديد من الطرق الأخرى التي يمكن أن تساعد على تسكين الم الاسنان الشديد بشكل فور، ومن أهم هذه الطرق ما يلي:

استخدام غسول النباتات العطرية، ومنها غسول الريحان أو غسول النعناع.

استخدام غسول حبة البركة.

استخدام المحلول الملحي.

اللجوء إلى تناول العصائر الحمضية، مثل عصير البرتقال أو عصير الليمون.

استخدام كمادات الخل الأبيض أو خل التفاح.

نصائح هامة للعناية بصحة الأسنان

من الضروري أن يتم توفير العناية اللازمة للأسنان حتى لا تتعرض لمثل هذه الآلام المزعجة، ومن أهم طرق العناية ما يلي:

الاهتمام بعمل فحص دوري للأسنان كل ستة أشهر.

كما أنه من الضروري أن يتم تجديد فرشاة الأسنان بعد مرور ثلاثة أشهر على استخدامها.

في حالة الإصابة بتقرح اللثة أو أي شيء شابه ذلك والتعافي منه، فمن الضروري أن يتم تجديد فرشاة الأسنان على الفور حتى لا تعود العدوى مرة أخرى.

يفضل القيام بتنظيف الأسنان بالخيط مرة يوميًا قبل النوم.

كما أنه من الضروري الحد من تناول السكريات والمنبهات.

هذا بالإضافة إلى أهمية استخدام غسول الأسنان الطبي مرة واحدة فقط في اليوم.

كما أنه من الضروري أن يتم غسل الأسنان بالفرشاة والمجون مرتين على الأقل كل يوم.

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