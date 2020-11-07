تطورات جديدة حول هوية حكم ديربي الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية، آخر التطورات حول هوية الحكم الذي سيُدير ديربي الهلال والنصر في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 21 نوفمبر الجاري.

الهلال والنصر لم يطلبا حتى الآن حكمًا أجنبيًّا:

وذكرت قناة 24 الرياضية عبر حسابها في “تويتر” أنه مع تبقي أقل من 24 ساعة، لم يُرسل الهلال أو النصر أي خطاب رسمي للجنة الحكام الرئيسية لطلب طاقم أجنبي مع العلم أن المباراة ستُقام على ملعب الهلال ويحق لأي طرف من الناديين طلب ذلك.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم ذكر مسبقًا أنه يحق لأي ناد طلب طاقم تحكيم أجنبي قبل مباراته المهمة بـ 16 يومًا، مع العلم أن ديربي الهلال ضد النصر سيقام يوم 21 نوفمبر بعد العودة من التوقف الدولي.

يذكر أن الهلال سيلعب مع النصر أيضًا في نهائي كأس الملك في موعد يُحدد لاحقًا.

وفي حال لم يتم طلب حكم أجنبي، فسيدير الديربي في الدوري، طاقم حكم سعودي.

مصير المدرب فيتوريا قبل مباراة الهلال ضد النصر:

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي عبدالعزيز المريسل، مصير المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، قبل ديربي الهلال والنصر يوم 21 نوفمبر الجاري في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث المريسل في حلقة اليوم الجمعة لـ برنامج “سوالف رياضية” قائلًا: “فيتوريا مستمر مع النصر حتى الآن، وهو من سيقود الفريق ضد أزرق العاصمة في الدوري يوم 21 نوفمبر”.

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