تطور جديد يحرم النصر من ضم سلمان الفرج

المواطن - محمد سمعه

تردد اسم اللاعب سلمان الفرج نجم خط وسط الفريق الكروي الأول بـ الهلال حول الرحيل عن أزرق العاصمة بالفترة الأخيرة.

وكان الهلال أجل مفاوضات تجديد العقد مع الفرج بسبب انشغال الفريق الكروي الأول في حسم لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020 بالفترة الماضية.

وقال الإعلامي الرياضي محمد الخميس اليوم لإذاعة “يو إف إم” إن الفرج سيستمر في صفوف الهلال وسيجدد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الخميس أن الإدارة الهلالية، لن تسمح بالتنازل عن سلمان الفرج كونه عنصرًا مهمًا من عناصر الفريق الكروي الأول بـ أزرق العاصمة.

النصر راقب سلمان الفرج بقوة مؤخرًا

وكانت تقارير صحافية تحدثت عن وجود اهتمام قوي من نادي النصر، بضم الفرج في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك في حال قرر مُغادرة أزرق العاصمة.

يذكر أن الفرج كان ظهر مع ياسر القحطاني نجم الهلال السابق في مقطع فيديو، ورفض من خلاله إصدار أي تأكيدات على بقائه مع الهلال، مما أثار الجدل مؤخرًا حول إمكانية انضمامه لنادي النصر الذي أغراه بإعطائه شارة القيادة، وراتب سنوي قدره 10 ملايين ريال.

وكان ياسر القحطاني سأل الفرج قائلًا له: “دايم إن شاء الله معنا ؟”، ليرد الفرج: “قول إن شاء الله وما عليك”.

كما أن إدارة الهلال تهدف للحفاظ على أهم عناصر الفريق الأول للفوز بالدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا في الموسم الجديد.

الفرج سيكون هلاليًا لـ 3 مواسم

وفي وقت سابق قال الناقد الرياضي والإعلامي حمود القحطاني عبر حسابه في “تويتر” إن المايسترو سلمان الفرج سيبقى قائدًا لـ الهلال لمدة 3 مواسم قادمة في مسيرته، مضيفًا أن اللاعب قرر البقاء للتتويج بمزيد من البطولات مع الزعيم.

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