تطور مثير بخصوص حكام غرفة الـ VAR في لقاء النصر والشباب

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحافية عن تطور مثير حدث حول اختيار حكام غرفة الـVAR الذين تواجدوا ضمن الطاقم التحكيمي لـ مباراة الشباب والنصر التي أُقيمت أمس الأحد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وتسبب الحكم شكري الحنفوش، حكم مباراة الشباب والعالمي في حالة من الغضب الجماهيري لعشاق النصر بالإضافة لإدارة العالمي، وذلك بعد ارتكابه أخطاءً تحكيمية في المباراة التي انتهت بفوز الشباب بنتيجة 2-1.

وكان من المقرر أن يكون الحكم تركي الخضير هو حكم الفيديو في مباراة الشباب والعالمي ولكن تم استبداله بالحكم ممدوح الشهدان بعد إصابة الحكم محمد الهويش بـ فيروس كورونا وفقًا لـ الزميلة “الشرق الأوسط”.

وأضافت الصحيفة أن إصابة الهويش بـ كورونا، جعلت لجنة الحكام باتحاد القدم مرتبكة حيث اتخذت قرارات إجبارية، كان أبرزها تعيين ممدوح الشهدان حكمًا للفيديو للمباراة بدلًا من تركي الخضير.

مدير دائرة التحكيم غاضب بسبب أحداث مباراة النصر والشباب

يذكر أن السويسري مانويل نافارو مدير دائرة التحكيم السعودية، كان حاضرًا لـ مباراة الشباب ضد النصر، وأبدى عدم رضاه على قرارات حكام تقنية الفيديو.

وبعدما ذكر الإعلامي عيسى المسمار أن الإيقاف سيكون مصير الحكم الحنفوش بعد الأخطاء التي ارتكبها في لقاء الشباب والنصر، خرجت صحيفة “الشرق الأوسط” لتنفي تلقي الحكم الحنفوش أي قرار بشأن إيقافه بعد أحداث المباراة، كما أكدت على أن لجنة الحكام ستجتمع هذا الأسبوع لمناقشة أخطاء الجولة الثالثة كما هو معتاد.

وأقدمت جماهير النصر على مهاجمة الحكم الحنفوش داخل التريند في “تويتر” بعد الأخطاء التي ارتكبها وكلفت النصر، الخسارة للجولة الثالثة على التوالي من نادي الشباب.

اجتماع عاجل بعد غد للجنة الحكام

يذكر أن تقارير تلفزيونية ذكرت أن لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم ستعقد اجتماعًا عاجلًا وهامًا بعد غد الأربعاء، لمناقشة كل الأخطاء التحكيمية التي حدثت في أول 3 جولات من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

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