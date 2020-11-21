تعرف على أبرز الشخصيات في رئاسة السعودية لمجموعة العشرين

المواطن - الرياض

تنطلق قمة قادة مجموعة العشرين اليوم، حيث تجمع قادة أكبر الاقتصادات في العالم لمعالجة القضايا العالمية الملحة.

لقد ارتقت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين إلى مستوى التحدي هذا العام، حيث برزت كقيادة حازمة وفعالة ليس فقط في جمع قادة العالم في ظل ظروف غير مسبوقة لمواصلة الحوار، بل بعزمها الواثق على عقد قمة ناجحة تفيد العالم.

يقود الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حيث إن أجندة وإدارة الرئاسة جرت بتوجيه منه، ويدعمه في ذلك سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، كما أن معالي الدكتور فهد تونسي هو الأمين العام لرئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، وتقع عليه مهمة الإشراف على الرئاسة والقيام بها هذا العام.

يقود مسار الشيربا معالي الدكتور فهد المبارك، والذي يمثل شيربا المملكة منذ عام 2018 ،وقد ترأس الوزراء السعوديين ضمن مسار الشيربا عدد من الاجتماعات الوزارية ذات الصلة بالقضايا الاجتماعية-الاقتصادية، يتضمن أولئك الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، الذي ترأس اجتماع وزراء الطاقة، ومعالي الوزير توفيق الربيعة في اجتماع الصحة، ومعالي الدكتور ماجد القصبي ومعالي المهندس خالد الفالح، اللذان ترأس اجتماع وزراء التجارة والاستثمار، وترأس اجتماعي وزراء البيئة ووزراء الزراعة والمياه معالي المهندس عبدالرحمن الفضلي، بينما ترأس معالي المهندس عبدالله السواحه الاجتماع الوزاري للاقتصاد الرقمي، أما معالي الأستاذ أحمد الخطيب فقد ترأس اجتماع وزراء السياحة وترأس معالي الدكتور حمد الشيخ اجتماع وزراء التعليم ، وترأس معالي المهندس أحمد الراجحي اجتماع وزراء العمل والتوظيف، وقد ترأس معالي الأستاذ مازن الكهموس وأدار النقاشات في أول اجتماع وزاري لمكافحة الفساد من نوعه تحت مظلة مجموعة العشرين، كما ترأست سمو الأميرة هيفاء آل مقرن مجموعة عمل التنمية.

يقود المسار المالي معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعود ي، وبقيادتهم ركزت مجموعات العمل للمسار المالي على البنية التحتية والشمول المالي والنمو الاقتصادي والهندسة المالية العالمية والاقتصاد العالمي.

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