تعرف على جنسية طاقم الحكام المتوقع لـ ديربي الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن جنسية طاقم الحكام المتوقع لإدارة ديربي الهلال والنصر في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 23 نوفمبر الجاري.

وذكر برنامج “الدوري مع وليد” أن طاقم التحكيم سيكون من دولة الأوروجواي؛ وذلك بسبب قيود سفر قارة أمريكا الجنوبية، حيث سيكون من الصعب إحضار طاقم تحكيم أوروبي.

العالمي يطلب حكمًا أجنبيًّا قبل ديربي الهلال والنصر:

وكانت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، تقدمت بطلب رسمي إلى لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، لإحضار حكام أجانب في ديربي الرياض المقرر إقامته يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري في دوري محمد بن سلمان للمحترفين ضد الهلال.

وجاء طلب العالمي بإحضار طاقم تحكيم أجنبي، وذلك بعد امتناع الهلال عن تقديم طلب رسمي رغم أن المباراة على أرضه وفقًا لـ الزميلة “الرياضية”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم ذكر مسبقًا أنه يحق لأي نادٍ طلب طاقم تحكيم أجنبي قبل مباراته المهمة بـ16 يومًا، مع العلم أن ديربي الهلال ضد العالمي سيقام يوم 23 نوفمبر بعد العودة من التوقف الدولي.

الهلال سينافس النصر بشراسة على لقب كأس الملك:

يذكر أن الهلال سيلعب مع العالمي أيضًا في نهائي كأس الملك في موعد يُحدد لاحقًا.

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