تغريم أيمن يحيى ومارتينيز نجمي النصر 40 ألف ريال

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم اللاعبين أيمن يحيى والأرجنتيني بيتي مارتينيز نجمي النصر 40 ألف ريال.

وجاءت عقوبة مارتينيز وأيمن يحيى حيث غُرم كل منهما 20 ألف ريال لغيابهما عن المقابلة الإعلامية بعد نهاية مباراة الشباب.

حكم مباراة الشباب والنصر يتعرض لانتقادات لاذعة

وفي وقت سابق، تسببت أخطاء الحكم شكري الحنفوش في مباراة الشباب والعالمي التي أُقيمت الأحد الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في تصدره Trends موقع تويتر الاثنين الماضي في المملكة.

وكان العالمي خسر من فريق الشباب بثنائية لهدف في مباراة أثارت الجدل من الناحية التحكيمية بسبب احتساب شكري الحنفوش الهدف الأول لـ الشباب الذي جاء من وضعية تسلل.

العالمي خسر 3 مباريات متتالية في الدوري

وأقدمت جماهير العالمي على مهاجمة الحكم الحنفوش داخل التريند بعد الأخطاء التي ارتكبها وكلفت النصر الخسارة للجولة الثالثة على التوالي من نادي الشباب.

وكان العالمي انتصر أمس السبت على القادسية في دوري المحترفين بثنائية نظيفة، محققًا أول 3 نقاط في الدوري.

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