تغيير كبير في إنستغرام

المواطن - متابعة

بدأت منصة إنستغرام بتقديم تحديث لوظيفة البحث الخاصة بها لتمكين الأشخاص من استخدام الكلمات الرئيسية للعثور على محتوى عبر المنصة ذي صلة باهتماماتهم.

وأعلنت الشركة أن المستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية في ست دول – المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأيرلندا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا – سيكونون قادرين على البحث في المنصة باستخدام الكلمات الرئيسية.

يشار إلى أنه بإمكان مستخدمي إنستغرام قبل اليوم البحث عن الوسوم أو الحسابات فقط. على سبيل المثال، إذا كنت تريد سابقاً البحث عن وصفات صحية، فستتمكن من البحث عن المشاركات التي تتضمن وسم healthyrecipes أو الحسابات التي تتضمن أشكالًا مختلفة من الوصفات الصحية في أسمائها أو سيرتها الذاتية.

وتسمح إنستغرام الآن للمستخدمين بالبحث عن الكلمات الرئيسية بأنفسهم، مما يعني أنه يجب أن تظهر المشاركات التي تحتوي على وصفات صحية، حتى إذا كانت العلامة المحددة مفقودة.

وليس من الواضح كيف تحدد الخدمة موضوع المنشور. ويقول متحدث باسم الشركة إن الفريق يأخذ في الاعتبار عددًا من العوامل، من ضمنها نوع المحتوى والتعليقات التوضيحية ووقت النشر، لعرض النتائج ذات الصلة.

كما تستخدم المنصة التعلم الآلي من أجل العثور على المحتوى ذي الجودة الأعلى المناسب للمستخدم.

وفي الوقت الحالي، ستظهر فقط مشاركات الشبكة.

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