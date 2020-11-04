تغيير مفاجئ حول إيقاف شكري الحنفوش رغم نفي “الحكام”

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير صحافية عن أن لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم اتخذت قرارًا بـ إيقاف الحكم شكري الحنفوش وحكم الفيديو ممدوح الشهدان ومساعده عادل شراحيلي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الأخطاء التحكيمية التي حدثت بـ مباراة النصر والشباب الأحد الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الإعلامي والناقد الرياضي عبدالرحمن مشبب إضافة لـ صحيفة “الرياضية” أنه تم اتخاذ قرار بإيقاف الحنفوش وممدوح الشهدان وعادل شراحيلي، وخلو أسمائهم من تكليفات مباريات الجولة الرابعة.

لجنة الحكام ترد على أنباء إيقاف شكري الحنفوش:

وفي وقت سابق، كان نائب رئيس لجنة الحكام، يوسف ميرزا، كشف حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إيقاف الحكم شكري الحنفوش بسبب أخطاء مباراة النصر والشباب الأخيرة.

وتحدث نائب رئيس لجنة الحكام قائلًا: “عمل الحكام السعوديين بداية الجولات مميز باستثناء ما حدث في مباراة النصر والشباب، ولا صحة لما يتم تداوله عن إيقاف طاقم حكام اللقاء”.

وتابع: “أي فريق متضرر من تقنية VAR يرجع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).. ورئيس اللجنة طلب من الحكام اختيار الطاقم المساعد؛ من أجل زيادة التجانس”.

قائمة حكام الجولة الـ4 تخلو من الحنفوش:

وجاءت قائمة حكام الجولة الرابعة بـ دوري المحترفين مكونة من: “تركي الخضير لإدارة مباراة النصر والقادسية، خالد صلوي لـ مباراة الاتفاق والهلال، عبدالله ظافر لـ مباراة العين والأهلي، محمد القرني لـ مباراة الاتحاد والتعاون، فيصل البلوي لـ مباراة الفتح والشباب، محمد إسماعيل الباطن وابها، سلطان الحربي لـ مباراة ضمك والفيصلي، ماجد الشمراني لـ مباراة الوحدة والرائد”.

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