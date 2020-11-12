تفاصيل إصابة نواف العابد وزياد الصحفي

المواطن - محمد سمعه

أعلن المنتخب السعودي اليوم الخميس عن إصابة كل من نواف العابد وزياد الصحفي، حيث خضعا لتدريبات خاصة بالصالة الرياضية.

نواف العابد مصاب في الفخذ

وأشار المنتخب السعودي إلى العابد أُصيب بإصابة عضلية في الفخذ، بينما أُصيب زياد الصحفي في الساق.

وسيختتم المنتخب السعودي غدًا الجمعة في تمام السادسة مساءً تدريباته لمواجهة منتخب جامايكا بعد غد السبت.

جمال عارف يرد على الانتقادات الموجهة لقائمة الأخضر

وفي وقت سابق، رد الناقد الرياضي جمال عارف على الانتقادات التي طالت قائمة الأخضر بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وذلك قبل مواجهتي جامايكا وديًّا في الأسبوع المقبل.

وتحدث عارف لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “لا تكسروا مجاديف اللاعبين، لم يختارهم المدرب إلا لرؤية فنية، وهذا المعسكر لاكتشاف الأداء الفني والخطط الفنية ولن نذهب إلى كأس العالم الآن، حتى يتم انتقاد القائمة”.

وأضاف عارف: “أكثر فريقين رأيتهما يلعبان الكرة الجميلة هما الهلال والاتفاق في الـ4 جولات الماضية”.

وكان الإعلامي بتال القوس، انتقد قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، التي أعلنها المدرب الفرنسي هيرفي رينارد السبت الماضي استعدادًا لمواجهة جامايكا في مباراتين وديتين خلال التوقف الدولي.

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