تفاصيل اتفاق الأهلي ويوسف البلايلي لإنهاء القضايا بينهما

المواطن - محمد سمعه

نجحت إدارة النادي الأهلي في التوصل لاتفاق مع اللاعب الجزائري يوسف البلايلي نجم الراقي السابق، لإنهاء الخلاف القائم بينهما وسحب القضايا الموجودة بين الطرفين.

وكان البلايلي فضّل الرحيل عن الأهلي بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية، وانضم لنادي قطر القطري مؤخرًا قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

ووافق يوسف البلايلي على تسديد قيمة كامل عقده للنادي الأهلي مقابل سحب النادي لشكواه وفقًا لـ صحيفة “البلاد”.

سوء سلوك البلايلي منعه من الانضمام لـ الأهلي

وكان الأهلي المصري تراجع عن التعاقد مع البلايلي، وذلك بسبب سوء سلوك اللاعب الجزائري وعدم انضباطه، حيث لم يعد إلى الراقي منذ مارس الماضي، حيث قرر وقتها الذهاب إلى الجزائر بعد تعليق النشاط الرياضي، ومع استئنافه في أغسطس الماضي لم يصل إلى جدة.

كما تعرض النجم الجزائري لتجربة صعبة أثرت سلبًا على انتقاله لـ الأهلي المصري، وهو إثبات تعاطيه للمخدرات عندما كان لاعبًا لنادي اتحاد العاصمة الجزائري خلال الفترة من 2015 إلى 2017، وذلك قبل رحيله للدوري الفرنسي.

الأهلي المصري ينفي رغبته بضم يوسف البلايلي

وفي سياق آخر، تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بـ الأهلي لإحدى القنوات المصرية نافيًا تمامًا تحرك المارد الأحمر للتعاقد مع لاعب المنتخب الجزائري مضيفًا أن هذا الأمر مجرد شائعات.

وأكد عبد الحفيظ على أن الأهلي المصري يُركز على الفوز بدوري أبطال إفريقيا، مضيفًا أن هذا الأمر شائعات غرضها هدم استقرار الفريق، ومتوجهًا بالنصيحة لجماهير المارد الأحمر بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية في المارد الأحمر.

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