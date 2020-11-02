تفاصيل جديدة حول وجهة دا كوستا المقبلة

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن المغربي الدولي مروان دا كوستا اقترب من حسم وجهته المقبلة رسميًّا، حيث أكدت تقارير أنه في طريقه إلى نادي شباب المحمدية.

دا كوستا يقترب من شباب المحمدية:

وأكدت مصادر في نادي شباب المحمدية لموقع “كووورة”، أن رئيس مجلس الإدارة، هشام آيت منا، في اتصال دائم ومستمر مع مروان دا كوستا ووكيل أعماله لحسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان رئيس نادي شباب المحمدية، قد نجح في وقت سابق في ضم محمد مورابيط نجم أوليمبيك آسفي كأقوى صفقة في تاريخ الدوري المغربي بعدما وصلت إلى 600 ألف دولار، ويطمح للتعاقد مع مروان دا كوستا لتدعيم دفاعه بلاعب مميز.

وارتبط اسم المدافع المغربي الدولي بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليكون بديل البوسني ألفيس ساريتش، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عودة المدافع المغربي إلى الاتحاد مرفوضة:

وسبق أن ألمح دا كوستا إلى إمكانية عودته إلى الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد رده على أحد متابعيه عبر حسابه الخاص على “إنستجرام”، وتأكيده بتوصله إلى اتفاق ودي مع الاتحاد، قبل أن ينفي مصدر هذا الأمر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورحل المدافع المغربي بشكل مفاجئ عن الاتحاد في ديسمبر الماضي، وتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد العميد، وتم إلزام النادي بدفع 3 ملايين يورو كمستحقات مالية متأخرة للاعبه السابق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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