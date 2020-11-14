تكليف طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباريات أبطال آسيا شرق القارة

المواطن - محمد سمعه

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرارًا بتكليف طاقم تحكيم سعودي بقيادة تركي الخضير لإدارة مباريات دوري أبطال آسيا 2020 في منطقة شرق القارة، حيث ستنطلق المباريات في الأسبوع المقبل.

أسماء الحكام السعوديين المكلفين بإدارة المباريات بدوري أبطال آسيا:

وتواجد في القائمة كل من “تركي الخضير كحكم ساحة، والحكمين المساعدين خلف زيد ومحمد العبكري”.

من جانبه أشاد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بأداء الحكام السعوديين وكفاءتهم الفنية، معتبرًا أن الظهور القاري للحكم السعودي، يدل على تميزه والثقة بإمكانياته العالية.

وكان فريق النصر خسر بطاقة التأهل لنهائي البطولة الآسيوية أمام فريق بيرسبوليس الإيراني وذلك بعد لقاء الفريقين في دور الأربعة في البطولة.

الهلال آخر بطل سعودي متوج بالآسيوية:

يذكر أن الهلال آخر فريق سعود متوج بلقب دوري الأبطال الآسيوي في نوفمبر 2019، على حساب فريق أوراوا الياباني.

شارك الخبر