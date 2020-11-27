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توزيع حالات كورونا في السعودية .. الرياض تتصدر بـ 70 حالة وجدة 28
698 حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة

توزيع حالات كورونا في السعودية .. الرياض تتصدر بـ 70 حالة وجدة 28

2020/11/27
الساعة 3:43 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, اخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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توزيع حالات كورونا في السعودية .. الرياض تتصدر بـ 70 حالة وجدة 28 كورونا في السعودية
المواطن - الرياض
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1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع حالات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (407) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (345622) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (5212) حالة من بينها (698) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (356691) حالة، توفي منهم (5857) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (302) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ الرياض 70، جدة 28، ينبع 18، مكة المكرمة 14، المدينة المنورة 17 .

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن كما يلي:

الصحة 1


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