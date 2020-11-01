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توقعات برياح وسحب رعدية على جدة ورابغ حتى الثامنة صباحًا
الحالة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

توقعات برياح وسحب رعدية على جدة ورابغ حتى الثامنة صباحًا

2020/11/01
الساعة 11:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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توقعات برياح وسحب رعدية على جدة ورابغ حتى الثامنة صباحًا
المواطن - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي جدة ورابغ مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وتوقعت الهيئة أن تبدأ الحالة من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الإثنين وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة صباحاً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول مطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تصحب برياح نشطة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

كما توقع عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أن تبدأ الحالة المطرية الأولى 2020 في هذا الموسم ضعيفة على أجزاء محدودة من مناطق تبوك وشمالي الجوف والحدود الشمالية، إضافة إلى أمطار متوقعة على مرتفعات السروات في أجزاء من مناطق عسير الباحة وربما جازان.

وأضاف المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “وفق الاستقراء المناخي فإن شهر نوفمبر يعد الأكثر أمطارًا في الغربية، بينما في الوسطى يكون نوفمبر الثالث بعد إبريل ومارس، مع استمرار زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة و15 ثانية يوميًّا”.


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