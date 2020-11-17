توقعات بضباب صباح اليوم بسبب الرطوبة وكتلة هوائية باردة

المواطن - الرياض

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن يتشكل الضباب قبل الفجر، وفي ساعات الصباح الباكر لليوم الثلاثاء.

وأوضح المسند، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن هذا يأتي جراء ارتفاع نسبة الرطوبة الجوية السطحية، وتزامنها مع برودة الكتلة الهوائية نسبيًّا، وذلك في شرقي القصيم وحائل وجنوب والحدود الشمالية وشمالي الزلفي وغربي حفر الباطن.

ولفت إلى أن هذا سيؤدي إلى التقليل في مدى الرؤية والله أعلم.

ونشر المسند خرائط تبين الحالة المتوقعة صباحًا على بعض المناطق في المملكة.

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