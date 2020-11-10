جائزة التميز لوزارة الرياضة.. عمل متواصل وإبداع متجدد

المواطن - مروة نبيل

نال تحقيق وزارة الرياضة لجائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2020 بحملة ما بعده وطن، إشادة كبيرة في ظل العمل المتواصل الذي يقوم به المسؤولين.

جائزة التميز لوزارة الرياضة:

وقام وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي، بتسليم جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2020 لوكيل وزارة الرياضة للإعلام والعلاقات الدكتور رجاء الله السلمي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومُنحت جائزة التميز لوزارة الرياضة عبر مشاركتها بحملة ما بعده وطن تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني الـ90، حيث تمحورت الفكرة حول إبراز ما قدمته قيادته الوطن من دعم واهتمام لاستضافة وتنظيم أكبر البطولات الرياضية العالمية.

استضافات رياضية مبهرة:

وقال الإعلامي عادل عصام الدين: “الرياضة ليست منفصلة، وهي جزء من ثقافة الأمة، والرياضة في المملكة العربية السعودية ليست كرة قدم فقط، ولأول مرة في تاريخ المملكة أن تحظى بهذا الاهتمام، وتستحق الوزارة هذه الجائزة”.

وعلق الناقد الرياضي فيصل الجفن قائلًا: “ما حصل من استضافات رياضية بالمملكة في آخر سنتين مُبهر.. ومع هذه المشاركات سيخرج لنا جيل بعد 5 سنوات يكون من الأفضل على مستوى العالم”.

وتابع الناقد الرياضي مساعد العبدلي خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية”: “الإعلام رسالة، وأتمنى من الإعلاميين الرياضيين أن يعوا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم”.

وأضاف الإعلامي حسن عبدالقادر: “ما أعجبني في فيديو الوزارة هو الفكرة، هي فكرة عظيمة وإبداعية.. وليست غريبة على الدكتور رجاء الله السلمي مثل هذه الجوائز، التميز والجائزة ذهبت لمن يستحقها”.

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