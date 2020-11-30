جستنيه : لا تستعجلوا الحكم على حسين عبدالغني

المواطن - محمد سمعه

طالب الإعلامي والناقد الرياضي عدنان جستنيه، عدم التعجل في إصدار الأحكام على حسين عبدالغني نجم الأهلي السابق، الذي تقلد حاليًا منصب المدير التنفيذي لـ كرة القدم في نادي النصر.

وغرد جستنيه قائلًا: “الحكم على الكابتن عبدالغني، بناءً على سلوكياته في الملعب حكم خاطئ جدًا، فربما يستفيد من خبرة السنين وتعامله مع إدارات مختلفة في المنتخبات والأندية ويحقق نجاحًا باهرًا في النصر، ويكون على قدر الثقة، لا تستعجلوا الحكم عليه، وأدعو له بالتوفيق والنجاح بمهمته الجديدة”.

وكشف نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قرار الإدارة بالاستعانة بنجم كرة القدم السعودية حسين عبدالغني في العالمي، وتمنت له التوفيق في هذه الخطوة.

حسين عبدالغني في النصر بعد رحيل الحلافي

وجاء قرار تعيين عبدالغني، بعد إعلان مجلس الإدارة عن قبول استقالة عبدالرحمن الحلافي من منصبه كمشرف عام على كرة القدم في نادي النصر.

عبدالغني يُعلق حذائه بعد مسيرة امتدت لـ 25 عامًا

وكان حسين عبدالغني أعلن يوم 15 أكتوبر الماضي، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، وذلك بعد مسيرة امتدت لمدة 25 عامًا.

وتحدث عبدالغني لـ برنامج “كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا: “قررت أتوقف عن ممارسة كرة القدم بشكل رسمي، وحب كرة القدم جعلني في صراع كبير قبل أن أُعلن اعتزالي”.

وأضاف عبد الغني قائلًا: “الأمر كان صعبًا عليّ ولكن هذا القرار لا بد منه، وإن شاء الله يكون القرار صائبًا بالفترة الحالية، وأشكر كل من دعمني خلال مسيرتي”.

جدير بالذكر أن عبدالغني سبق له اللعب مع النصر والأهلي، وفيريا البلغاري وتُوج مع المنتخب السعودي بلقب كأس أمم آسيا عام 1996.

شارك الخبر