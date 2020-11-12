جمال عارف ردًّا على انتقادات قائمة الأخضر: لا تكسروا مجاديف اللاعبين

المواطن - محمد سمعه

رد الناقد الرياضي جمال عارف على الانتقادات التي طالت قائمة الأخضر بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وذلك قبل مواجهتي جامايكا وديًّا في الأسبوع المقبل.

#الدوري_مع_وليد | جمال عارف: لا يجب تكسير مجاديف اللاعبين .. لم يختارهم المدرب إلا لرؤية فنية .. وهذا المعسكر للاستكشاف والإعداد لن نذهب على كأس العالم الآن .. أكثر فريقين رأيتهم يلعبوا الكورة الجميلة الهلال والاتفاق في الأربع جولات الماضية.#SBC pic.twitter.com/tHQUCABzB5 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 11, 2020

وتحدث عارف لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “لا تكسروا مجاديف اللاعبين، لم يختارهم المدرب إلا لرؤية فنية، وهذا المعسكر لاكتشاف الأداء الفني والخطط الفنية ولن نذهب إلى كأس العالم الآن، حتى يتم انتقاد القائمة”.

وأضاف عارف: “أكثر فريقين رأيتهم يلعبوا الكرة الجميلة هما الهلال والاتفاق في الـ4 جولات الماضية”.

وكان الإعلامي بتال القوس، انتقد قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، التي أعلنها المدرب الفرنسي هيرفي رينارد السبت الماضي استعدادًا لمواجهة جامايكا في مباراتين وديتين خلال التوقف الدولي.

سبب انتقاد بتال القوس لقائمة المنتخب السعودي:

وقال القوس عبر حسابه في “تويتر” : ”قائمة الأخضر المعلنة ، تطرح العديد من الاستفهامات، هل استدعاء غير الجاهزين يأتي من باب تجهيزهم للاستحقاقات الدولية المقبلة؟ وهل أصبح الحصول على مقعد في المنتخب لا يحتاج للعب أساسيًّا مع فريقك بالمنافسات المحلية؟”.

وأضاف بتال القوس: ”قد نختلف حول مستوى لاعب ما، ويبقى الرأي لمدرب المنتخب، ولكن لاعب لا يلعب وينضم، ولاعب مصاب وبمرحلة التأهيل وينضم، بهذا التصرف يتم قتل الطموح في لاعبين لعبوا واجتهدوا وضم من لم يلعب وغير الجاهز، بهذا التصرف المنتخب أصبح يُدار مثل الفريق، لا منتخب”.

رينارد يختار 28 لاعبًا في قائمة الأخضر:

وجاءت اختيارات المدرب هيرفي رينارد لمباراتي جامايكا مكونة من 28 لاعبًا وهم : “محمد اليامي وعبدالله العويشير وحبيب الوطيان في حراسة المرمى، عبدالله مادو وزياد الصحفي ومحمد خبراني وحسان التمبكتي و أحمد شراحيلي وسعيد الربيعي وعلي البليهي وياسر الشهراني وسلطان الغنام ومحمد البريك وعبدالله حسون وسلمان الفرج ومحمد كنو وعبدالإله المالكي وتركي العمار، وعبدالمجيد الصليهم، وحسين المقهوي وسالم الدوسري، وأيمن يحيى وهتان باهبري ونواف العابد، وعبدالفتاح آدم وصالح الشهري وفراس البريكان وعبدالله الحمدان”.

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