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جمعية كفيف تدشن حملة الوقاية خير من العلاج
بالتعاون مع نادي ضباط قوى الأمن

جمعية كفيف تدشن حملة الوقاية خير من العلاج

2020/11/03
الساعة 7:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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جمعية كفيف تدشن حملة الوقاية خير من العلاج جمعية كفيف
المواطن - الرياض

دشن رئيس مجلس إدارة جمعية كفيف، سعود الراجحي، أمس الاثنين، الحملة الطبية للمكفوفين، تحت شعار الوقاية خير من العلاج بالتعاون مع العديد من الجهات الصحية في نادي ضباط قوى الأمن.

وأشاد سعود الراجحي، بالجهود والتسهيلات التي حرصت على تقديمها القطاعات الصحية المشاركة في سبيل خدمة ذوي الإعاقة البصرية، تلاها فيلم تعريفي عن الجمعية، ثم عرض لأعمال وإنجازات الجمعية في أكتوبر، عقبه تعريف مفصل عن الحملة الطبية.

من جانبها، ألقت نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية حياتنا، أريج باهمام، كلمة شكرت فيها جمعية كفيف على هذه البادرة الفريدة من نوعها، والتي ستسهم بشكل أساس في خدمة وتوعية وإرشاد المكفوفين في الجانب الطبي.

جمعية كفيف

وأجريت مراسم توقيع الاتفاقيات بين “كفيف” و”حياتنا”، والجهات الصحية المشاركة، أعقبها تكريم الداعمين.

واختتم الحفل بتقديم درع جمعية “كفيف” لنظيرتها “حياتنا” ولنادي ضباط قوى الأمن على رعايتهما وتشريفهما للحفل.

 جمعية كفيف جمعية كفيف  

جمعية كفيف
جمعية كفيف

جمعية كفيف


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