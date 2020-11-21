جيرو يُلمح لاقترابه من مغادرة تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

ألمح الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي، إلى اقترابه من الرحيل عن صفوف البلوز خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويعاني اللاعب الفرنسي من عدم اللعب بصورة أساسية مع البلوز، وذلك لاعتماد المدرب فرانك لامبارد مدرب تشيلسي على كل من المهاجم الألماني تيمو فيرنر والإنجليزي تامي أبراهام.

وتحدث اللاعب الفرنسي لـ قناة تليفوت الفرنسية مؤكدًا أنه يفكر في وضعه الحالي مع تشيلسي ويركز على اتخاذ القرار المناسب حول مصيره مع البلوز.

بماذا نصح مدرب منتخب فرنسا أوليفيه جيرو ؟

وكان ديديه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي، نصح مهاجم تشيلسي بالرحيل عن البلوز للمشاركة بشكل أساسي مع منتخب فرنسا في يورو 2021 المقبل.

المهاجم الفرنسي يتألق أمام السويد

وكان جيرو شارك في مباراة المنتخب الفرنسي ضد المنتخب السويدي، والتي انتهت بفوز أبطال العالم برباعية مقابل هدفين في لقاء أُقيم على ملعب فرنسا الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس الثلاثاء الماضي.

ونجح المنتخب السويدي في إحراز الهدف الأول بالدقيقة الرابعة من الشوط الأول عبر اللاعب فيكتور كلايسون، ثم نجح جيرو في إحراز الهدف الأول للديوك الفرنسية بالدقيقة السادسة عشرة.

وواصل منتخب فرنسا تألقه، حيث أضاف اللاعب بينجامين بافارد الهدف الثاني للديكة بالدقيقة السادسة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الفرنسي على نظيره السويدي بثنائية لهدف.

وفي الشوط الثاني واصل منتخب الديوك تألقه حيث أضاف جيرو ثالث أهداف فرنسا بالدقيقة الستين، ثم قلص اللاعب روبين كايسون الفارق لمنتخب السويد بالدقيقة الـ88 لتُصبح النتيجة 3-2 لفرنسا.

وأنهى اللاعب كينجسلي كومان مهرجان الأهداف لـ فرنسا بالدقيقة التسعين بإحرازه الهدف الرابع لأبطال العالم.

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