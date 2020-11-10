حساب المواطن يرد على مستفيد استفسر عن إمكانية التسجيل

المواطن - الرياض

أعاد برنامج حساب المواطن، التذكير بأن التسجيل في البرنامج متوقف حالياً إلى أن يتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلاً.

وقال حساب المواطن، رداً على سؤال مستفيد استفسر حول إمكانية التسجيل: “حياك الله، التسجيل في البرنامج متوقف إلى أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلاً ، حيث كان التسجيل متاحاً منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 إلى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم ودرست أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين، نسعد بخدمتك”.

أعلن حساب المواطن عن بدء إيداع الدعم المخصص للدفعة الـ36 للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، حيث سيستمر إيداع الدعم حتى نهاية اليوم الثلاثاء.

ضوابط حساب المواطن:

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.

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