حظر التجول ليلًا في إيطاليا رغم احتجاجات اليمين المتطرف

المواطن - متابعة

قررت إيطاليا فرض حظر التجوال ليلًا ضمن إجراءات جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في خطاب أمام مجلس النواب اليوم أنه سيتم إغلاق المتاحف والمراكز التجارية في عطلات نهاية الأسبوع، إضافةً إلى تمديد التعليم عن بعد ليشمل طلاب المدارس الثانوية.

وفي وسائل النقل العام سيتم السماح بوجود أعداد أقل من الركاب في وسائل النقل العامة وتقييد التنقل من وإلى المناطق التي سجلت حالات إصابات مرتفعة.

وخلال الأيام الماضية تعالت الأصوات التي تطالب بمنع فرض حظر التحول حيث خرج المئات إلى شوارع إيطاليا للتنديد بقرار الحكومة إغلاق الحياة مجددًا، داعين إلى السماح بالتواجد في الشوارع وأماكن العمل والمحال التجارية وفق الظروف الطبيعية.

وجرت صدامات ليل الأحد بين عشرات المتظاهرين من اليمين المتطرف المحتجين على حظر التجول وقوات الأمن في وسط روما، بينما تستعد إيطاليا لتشديد تدابيرها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وسجلت إيطاليا أمس الأحد أكثر من 29 ألفًا و 900 حالة إصابة جديدة وأكثر من 200 حالة وفاة.

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