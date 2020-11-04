حقيقة إصابة هازارد ضد الإنتر

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الأربعاء، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إصابة نجم ريال مدريد الإسباني، البلجيكي إيدين هازارد ضد إنتر ميلان الإيطالي بالأمس.

حقيقة إصابة هازارد

ولعب ريال مدريد ضد إنتر ميلان بالأمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وفاز المرينغي بنتيجة 3/2.

وشارك النجم البلجيكي الدولي كأساسي في مباراة ريال مدريد ضد إنتر ميلان، قبل أن يتعرض للإصابة ويُغادر ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” في الدقيقة 64.

وأضافت إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية: “هازارد لا يشعر بأي انزعاج في الكاحل، والضربة التي تعرض لها ليست خطيرة، وإنما كدمة فقط، لدرجة أنه لم يسأل طبيب الفريق بشأنها”.

ريال مدريد يستعد لمواجهة فالنسيا

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد سريعًا استعداداته لمواجهة نظيره فالنسيا، المقررة الأحد المقبل على ملعب “ميستايا”، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 16 نقطة، متخلفًا بنقطة وحيدة عن ريال سوسيداد المتصدر، الذي لعب مباراة أكثر.

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