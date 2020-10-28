رقم استثنائي لـ راموس مع ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

حقق سيرجيو راموس رقمًا استثنائيًا مع ريال مدريد الإسباني خلال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، ليُعادل رقم حارس المرينغي الأسطوري إيكر كاسياس.

راموس مع ريال مدريد

وأصبح الدولي الإسباني راموس أكثر لاعب شارك في مواسم متتالية بمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بالتساوي مع كاسياس برصيد 16 موسمًا لكل منهما.

وأشار موقع النادي الإلكتروني الرسمي إلى أن الإسباني فرانشيسكو باكو خينتو يحتل المركز الثالث في القائمة، بعدما لعب 15 موسمًا متتاليًا مع الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات البطولة القارية الكبرى.

راموس يتألق

ويعود أول ظهور للمدافع سيرجيو راموس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا إلى شهر سبتمبر عام 2005، حينما لعب ضد أولمبيك ليون الفرنسي.

وساهم راموس في تتويج المرينغي بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، كما أنه يُعد قائد الفريق الوحيد الذي نجح في الحصول على البطولة في 3 مواسم متتالية أعوام 2016، 2017 و2018.

وشارك المدافع الإسباني الدولي مع ريال مدريد في 125 مباراة خلال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، ونجح في تسجيل 13 هدفًا، وحقق 76 انتصارًا، في المركز ثاني خلف كاسياس صاحب الـ90 فوزًا.

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