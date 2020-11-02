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حكم مباراة النصر والشباب في مرمى الانتقادات
بعد ارتكابه العديد من الأخطاء

حكم مباراة النصر والشباب في مرمى الانتقادات

2020/11/02
الساعة 12:38 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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حكم مباراة النصر والشباب في مرمى الانتقادات جانب من المباراة
المواطن - مروة نبيل
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1 انتقادات لحكم مباراة النصر والشباب:
1.1 السويكت وفيتوريا ينتقدان الحكم:

تعرض الحكم شكري الحنفوش لانتقادات قوية؛ بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة النصر والشباب، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

انتقادات لحكم مباراة النصر والشباب:

وقال الإعلامي تركي السهلي: “المباراة ستتغير تمامًا لولا أداء الحكم شكري الحنفوش.. النصر لا يستحق الهزيمة من الشباب ولا حتى التعادل.. لاعبو النصر أكثر مهارة من لاعبي الشباب”.

وتابع السهلي تصريحاته بشأن مباراة النصر والشباب قائلًا: “شكري الحنفوش لا يعامل لاعبي العالمي بالقانون بل على طباعهم.. ركلة جزاء لبيتروس واضحة لا تستحق حتى العودة إلى الـ VAR”.

وفي السياق ذاته، قال الناقد الرياضي عبدالعزيز الغيامة خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية”: “هدف الشباب الأول هدية مجانية للشباب من شكري الحنفوش”.

 

مباراة النصر والشباب
لقطة من المباراة

السويكت وفيتوريا ينتقدان الحكم:

وأُقيمت مباراة النصر والشباب على إستاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، في ختام منافسات الجولة الثالثة “رئاسة العشرين” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الليوث بنتيجة 2/ 1.

وكان رئيس العالمي، صفوان السويكت قد أعرب عن استياءه من حكم المباراة، مؤكدًا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سيطلب حكام أجانب لمباريات العالمي المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما أبدى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا استياءه من طاقم تحكيم مباراة النصر والشباب، وطالب بالعدالة التحكيمية فقط، مؤكدًا صعوبة تقبل الأخطاء التي حدثت، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر ضد الشباب
جانب من المباراة

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