حليب جوز الهند للاطفال

كثير منا لا يعرف ان حليب جوز الهند للاطفال مفيد جداً فهو يعتبر أفضل من لبن البقري والجاموسي ولكن لا نكثر منه لأن الإكثار منه يتسبب في ضرر صحي للطفل.

مزايا لبن جوز الهند للطفل

حليب جوز الهند له فوائد كثيرة للأطفال سواء كان أطفال صغار أم أطفال كبار وسيذكر لنا موقع المواطن عن فوائد حليب جوز الهند للطفل وأضراره ومتى يبدأ الطفل في تناول حليب جوز الهند.

فوائد حليب جوز الهند للاطفال

إذا كان الأطفال في عمر لا يمكن له تناول أي شيء كأن يكون عمره ما بين الأربع شهور إلى ستة أشهر في هذه الحالة يمكن تناول الطفل لحليب جوز الهند.

يمكن استخدامه للأطفال الذي يكون لديهم حساسية ألبان لأنه يعتبر من منتجات الألبان التي لا يوجد بها نسبة لاكتوز أو صويا أو مكسرات أو صويا او حبوب.

كما أنه يحتوي على العديد من مضادات البكتيريا وحماية المعدة من الفيروسات والميكروبات.

المداومة على شرب حليب جوز الهند يحمي من الكثير من الأمراض مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يعتبر من فوائد حليب جوز الهند للاطفال أنه لا يوجد به نسبة دهون عالية وبالتالي يساعد في تقليل الكثير من الوزن بالنسبة للأشخاص التي يزيد وزنهم عن المعدل الطبيعي كما أنه به الكثير من الفيتامينات والفوائد التي تساعد في بناء جسم الطفل وتقوية عضلاته.

أنه لا يوجد به نسبة دهون عالية وبالتالي يساعد في تقليل الكثير من الوزن بالنسبة للأشخاص التي يزيد وزنهم عن المعدل الطبيعي كما أنه به الكثير من الفيتامينات والفوائد التي تساعد في بناء جسم الطفل وتقوية عضلاته. على الجانب الآخر أنه ثبت أن لبن جوز الهند المعبأ أليًا يساعد في تقوية الطفل وزيادة وزنه بالنسبة للأطفال التي تعاني من النحافة فيوجد به أربعمائة وخمسة وأربعون سعرة حرارية.

كما أن لبن جوز الهند يعمل على منع اضطراب ضغط الدم فهو مناسب لمرضى الضغط العالي والواطي. يساعد حليب جوز الهند للاطفال في تنظيف بطن الطفل وطرد الديدان وقتلها الموجودة في البطن.

يمكن استخدام لبن جوز الهند كبديل للبن البقري والجاموسي.

بالنسبة للأطفال التي يثبت لديهم أن نسبة الكوليسترول عالية نتيجة لأمراض القلب ثبت صحته في التقليل من نسبة الكوليسترول وخفضها.

هناك أطفال رضع يحدث عندهم حالات من الانتفاخ واضطراب في المعدة نتيجة شرب أي نوع حليب يحتوي على اللاكتوز يمكن في هذه الحالة إعطاء الطفل حليب جوز الهند بديل كل الألبان لأنه لا يوجد به مادة اللاكتوز التي تسبب التعب للطفل.

كما أن يعتبر حليب جوز الهند للاطفال مصدر غني بجميع أنواع الفيتامينات والمعادن الأساسية ونسبة من الدهون المفيدة لصحة وجسم الطفل مثل اللوريك وهذه المادة توجد في لبن الأم.

من أين يتم استخراج حليب جوز الهند للأطفال؟

حليب جوز الهند هو اسم فقط ولكن هو عبارة عن ماء حيث يطلق على الماء الموجود داخل حبة جوز الهند.

وعندما يتم تقطيع جوز الهند وأخذ لحمه مع خلطها بالماء الذي بداخله ثم ضربة وتصفيته، فإن السائل الذي يفرز منه هو حليب جوز الهند.

هل يوجد ضرر من حليب جوز الهند للاطفال؟

على الرغم من فوائد حليب جوز الهند للاطفال إلا أن به أضرار، والإكثار من الشيء لا يعتبر شيء جيد ولذلك لأن:

إذا تم إعطاء الأطفال حليب جوز الهند المعلب سيؤدي إلى السمنة لديهم لأنه به نسبة من الدهون، ومع زيادة الكمية يعمل على زيادة وزن الطفل.

فنجان واحد من حليب جوز الهند يحتوي على سبعة وخمسون جرام من الدهون، ومائتان اثنان وخمسون بالمئة من الدهون المشبعة وهو ضعف حليب البقر بنسبة عشرة أضعاف أي ثمانية جرام من الدهون الكلية.

كثرة إعطاء الطفل لحليب جوز الهند يمكن أن يتسبب له في حساسية رغم أنه نسبة إصابة الطفل للحساسية به ضعيفة.

كما أن لبن جوز الهند به العديد من المواد التي لا يصح للطفل أكلها وتناولها مثل صمغ الغار أو الكارجينان.

لا يمكن الاعتماد على لبن جوز الهند للأطفال كطعام له بسبب أنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون فتجد الطفل عندما يشرب كم صغير يشعر بالشبع.

كما ان حليب جوز الهند إذا تم مقارنته مع حليب الأبقار تجد أن نسبة البروتين فيه أقل.

اكلات ووصفات تجعل الطفل يتناول حليب جوز الهند

حليب جوز الهند بإضافة الشوكولاتة

المقادير

حليب جوز الهند ما يعادل علبتين مغلقتين يمكن الحصول عليهم من السوبر ماركت. عشرون جرام من الكاكاو البودر المجفف. للتحلية إضافة عسل النحل الأبيض على حسب الرغبة. كيس صغير من الفانيليا. ذرة من الملح. ثمن جرام من الشوكولاتة الداكنة.

طريقة العمل

نحضر وعاء غويط ثم نقوم بإضافة المكونات الأتية:

نضع العلبتان الخاص بحليب جوز الهند كامل الدسم.

ثم نقوم بوضع جميع المكونات الجافة علية من كاكاو وذرة الملح وكيس الفانيليا.

بعد ذلك نقوم بضرب جميع المكونات في الخلاط الكهربائي.

ونقوم بصبه في فنجان او كوب مناسب للأطفال ثم نقوم بتحلية بالعسل الأبيض على حسب الرغبة.

ثم نقوم بوضعه في الثلاجة حتى يتماسك ثم نزينه بصوص الشكولاتة.

إذا رغبتي في إعطاء طفلك حليب جوز الهند لابد من ان يكون طفلك قد تم الثمانية أشهر كما يمكن أن تقومي بتجربة اللبن على طفلك هل سيتقبله جسمه أم لا حتى لا يحدث حساسية فابدئي بقطرات في بداية الأمر.

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