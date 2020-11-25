حمدالله للاعبي النصر: سنعود أبطالًا للكأس

المواطن - مروة نبيل

حرص المغربي عبدالرزاق حمدالله على تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد الخسارة ضد الهلال، وطالبهم باستعادة الثقة والفوز في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

حمدالله يُحفز اللاعبين

ولفت حمدالله الأنظار بعد نهاية ديربي الرياض الأخير، حيث اجتمع بزملائه في ملعب الملك فهد الدولي بعد نهاية المباراة مباشرة، لرغبته في أن يجتمعوا مجددًا في المكان ذاته، يوم السبت المقبل، وهم متوجون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

ودعا حمدالله زملاءه دون وجود أي فرد من الأجهزة الفنية والإدارية، وقال لهم: “من هذا المكان سننسى هذه الخسارة من الهلال، وسنعود لهذه الدائرة وأمام الفريق نفسه أبطالًا السبت المقبل، لن نفكر في الخسارة بكل تفاصيلها وستكون دافعًا لنا لنكون الأبطال في ختام الأسبوع، لنجتهد في التدريبات جميعًا ومن يشارك سنكون جميعنا داعمين له”.

وأضاف النجم المغربي وفقًا لمصادر “الاقتصادية”: “الجميع يثق بنا وسنكون لوحدنا، وسنكون أهلًا لهذه الثقة، نريد الانتصار من أجلنا ومن أجل عائلاتنا ومن أجل جماهير النصر، لا بد أن نعمل من الآن لنفرح في الختام”.

النصر يستعد لديربي الرياض

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الاستعداد لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم السبت المقبل، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وقرر المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا أن تكون التدريبات مغلقة لمزيد من التركيز والسرية.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فاز في مواجهة واحدة وخسر في 4 مباريات، والتي كان آخرها ديربي الرياض، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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