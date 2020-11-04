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حملة بايدن: بيان ترامب مشين ويعري الولايات المتحدة من الديمقراطية
يجب أن تستمر العملية الديمقراطية حتى نهايتها

حملة بايدن: بيان ترامب مشين ويعري الولايات المتحدة من الديمقراطية

2020/11/04
الساعة 12:13 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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حملة بايدن: بيان ترامب مشين ويعري الولايات المتحدة من الديمقراطية
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال مدير حملة بايدن، جين أومالي ديلون: بيان دونالد ترامب بشأن محاولته إغلاق فرز الأصوات التي تم الإدلاء بها كان شائنًا ومشينًا وغير مسبوق وغير صحيح.

وتابع: إنها محاولة منه لتعرية الولايات المتحدة الديمقراطية وانتزاع حقوق المواطنين الأمريكيين، وذلك أمر غير مسبوق؛ لأنه لم يسبق في تاريخنا أن سعى رئيس للولايات المتحدة إلى تجريد الأمريكيين من صوتهم في انتخابات وطنية بمنع العد القانوني لهذه الأصوات قبل يوم الانتخابات.

وأضاف: هذا لن يحدث، ولن يتوقف العد، بل سيستمر حتى يتم احتساب كل تصويت تم الإدلاء به حسب القانون، لأن هذا هو قانوننا الذي يحمي الحق الدستوري لكل أميركي في التصويت.

وأردف:  دونالد ترامب لا يقرر نتيجة هذه الانتخابات، جو بايدن لا يقرر نتيجة هذه الانتخابات، بل الشعب الأمريكي من يقرر، ويجب أن تستمر العملية الديمقراطية وستستمر حتى نهايتها.

ويُذكر أن  الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، وجه اتهامًا بارتكاب تزوير في الانتخابات الأمريكية الرئاسية 2020، فيما أعلن فوزه دون النتائج لدعم ذلك.

حملة بايدن: بيان ترامب مشين ويعري الولايات المتحدة من الديموقراطية

 


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