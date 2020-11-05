خالد الغامدي الأفضل في الشباب لشهر أكتوبر

المواطن - مروة نبيل

حصل خالد الغامدي على جائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد تألقه خلال أول مواجهتين.

خالد الغامدي يتوج بجائزة الأفضل

وأجرى حساب نادي الشباب الرسمي على موقع “سناب شات”، استفتاء جماهيريًا بشأن اللاعب الأفضل في الفريق الأول لكرة القدم خلال شهر أكتوبر، وتفوق خالد الغامدي على الأرجنتيني إيفر بانيغا والسنغالي ألفريد ندياي.

وسلم رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية للفريق “هاف مليون”، عبدالله الراجحي جائزة “ليث الشهر” للاعب الغامدي، بالإضافة إلى مكافأة مالية.

إصابة الغامدي

وشارك الغامدي خلال أول مباراتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وظهر بمستوى مميز، قبل أن يتعرض للإصابة في مواجهة الرائد ضمن منافسات الجولة الثانية.

وكان الغامدي قد تعرض للإصابة خلال مباراة الشباب والرائد، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليُغادر الملعب في الشوط الثاني، وأثبتت الفحوصات الطبية تعرضه لقطع في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف للركبة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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