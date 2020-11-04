خبر سار بشأن لقاح كورونا من أوكسفورد

المواطن - متابعة

أكد المدير المسؤول عن تجارب لقاح أوكسفورد السريرية ضد فيروس كورونا، أنه ثمة حظوظ ضئيلة في أن يكون هذا اللقاح جاهزًا قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح كبير المشرفين على التجارب، أندرو بولار، إن لجنة العلم والتكنولوجيا متفائلة بأن تجارب جامعة أوكسفورد، ستتمكن من عرض نتائج متقدمة، وربما تكشف عما إذا كان اللقاح ناجعًا، قبل نهاية العام الجاري.

وحين سئل عما إذا كان اللقاح سيصبح جاهزًا قبل نهاية العام، أجاب بأن هذه الحظوظ ضئيلة، ثم أضاف لكنني لا أعرف.

وأشار إلى أن التجارب السريرية التي تجريها أوكسفورد ليست سوى واحدة من بين تجارب كثيرة حول العالم للقاح المضاد لمرض كوفيد-19، وبما يعلن أحدها عن النجاح قبل نهاية 2020.

لكن هذا المسؤول أقر بأنه ليس ثمة أي جدول زمني واضح بشأن الموعد المحتمل لإتاحة اللقاح أمام الناس.

ويأتي هذا التقييم العلمي فيما قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن لقاح فيروس كورونا المستجد قد يصبح جاهزًا في الجزء الأول من العام المقبل.

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