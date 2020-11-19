خبر سار وآخر حزين لـ الهلال قبل مواجهة النصر

المواطن - محمد سمعه

تعرض الفريق الكروي الأول بـ الهلال لعدة مشاكل، وذلك أثناء فترة التوقف الدولي الأخيرة.

الهلال الأكثر تضررًا من فترة التوقف الدولي:

وكانت البداية، مع إعلان النادي السبت الماضي، وبالتزامن مع مباراة السعودية وجامايكا، عن إصابة الحارس عبدالله المعيوف بـ آلم في العضلة الخلفية ليتجه لعيادة النادي الطبية.

أما المشكلة الثانية فكانت استبعاد اللاعب ياسر الشهراني عن مباراة السعودية وجامايكا الأولى لشعوره بآلام في الساق، كذلك غاب سلمان الفرج عن المباراة بسبب تعرض أبيه لوعكة صحية.

وكان الخبر الصادم لـ بطل آسيا 2019، هو إصابة نجم الفريق سالم الدوسري، في مباراة السعودية وجامايكا بكدمة قوية في الساعد الأيمن لليد، حيث أجرى اللاعب الأحد الماضي كشفًا بالأشعة على موضع الإصابة لتحديد حجمها ومدة غيابه عن الملاعب.

الضوء الأخضر يُمنح لـ ياسر الشهراني:

ووفقًا لـ الزميلة “الرياضية” فإن الخبر السار لـ الهلال هو منح الجهاز الطبي بالنادي، الضوء الأخضر لـ ياسر الشهراني للدخول في التدريبات الجماعية خلال اليومين المقبلين، ويُرجح أن يلتحق بقائمة الزعيم التي ستُعسكر للديربي ضد النصر.

أما الخبر الآخر الحزين هو أن وضع سالم الدوسري معلق إذ يُعاني من تمزق بالعضلة الخلفية، حيث من الممكن غيابه عن الديربي.

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