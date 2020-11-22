خطوة تفصل كاريلو عن المشاركة أمام النصر

المواطن - محمد سمعه

عاد اللاعب البيروفي أندري كاريلو نجم الهلال إلى الرياض أول أمس الجمعة، وذلك قبل مواجهة نادي النصر في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان اللاعب البيروفي شارك مع منتخب بلاده في الأسبوع الماضي في مباراتين من تصفيات أمريكا اللاتينية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومن المقرر خضوع نجم الهلال اليوم الأحد لمسحة طبية للاطمئنان على سلامته من فيروس كورونا وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”.

كاريلو خضع لعزل صحي لمدة 48 ساعة

وفي حال تأكدت سلامته سيشارك غدًا بصورة طبيعية ضد النصر، حيث خضع نجم الهلال للعزل لمدة 48 ساعة وفقًا للبروتوكول الصحي.

وكان الدكتور صالح الحارثي، رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، كشف عن الشرط الذي سيسمح للاعب كاريلو، بالمشاركة ضد النصر.

وتحدث الحارثي لـ برنامج “في المرمى” على قناة العربية قائلًا: “نجم الهلال سيُجري فحص كورونا يوم الأحد وإذا ظهرت النتيجة سلبية، سيشارك مع الهلال ضد النصر”.

موقف مايكون من المشاركة في الديربي

وأضاف: “مايكون لاعب النصر إذا فُحص بعد 10 أيام وظهرت النتيجة سلبية فيحق له المشاركة في المباريات مع فريقه، وفحص كورونا عن طريق الفم معتمد وفقًا لـ أنظمة وزارة الصحة”.

وتابع رئيس اللجنة الطبية: “تعاون الأطباء ممتاز ولكن تعاون الأندية غير مُرضٍ خلال فترة جائحة كورونا، ولجنة الانضباط مسؤولة عن إصدار العقوبات ضد الأندية التي لا تلتزم بالبروتوكول”.

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