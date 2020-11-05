المواطن - الرياض

حكمت المحكمة الشرعية بنقل ولاية فتاة إلى الحاكم الشرعي وتزويجها لأحد الأشخاص بعد أن تقدمت بشكوى تضمنت رفض والدها تزويجها من عدة خاطبين.

وأوضحت وزارة العدل، أنه تم خلال 5 أيام الحكم بثبوت عضل فتاة من والدها وتزويجها بخاطبها، موضحة أن قواعد تنظيم دعاوى العضل الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء تقضي سرعة الفصل فيها

وتضمنت الوقائع ما يلي:

ادعاء فتاة على والدها أنه يرفض تزويجها من عدة خاطبين. وتطلب نقل ولاية التزويج إلى القاضي.

حضر خاطب الفتاة للمحكمة قائلاً: إنه راغب بالزواج من المدعية.

تحققت المحكمة من عضل الفتاة ورضاها بالخاطب، ولم يحضر والد الفتاة – المدعى عليه – للمحكمة.

وأوضحت وزارة العدل أن من التسبيب ما يلي:

أن قرار المجلس الصادر بتنظيم إجراءات دعاوى العضل يهدف إلى قطع النزاع بين الأطراف ورفع الضرر عن المتضررين وسرعة الفصل في هذه الدعاوى.

المدعى عليه امتنع عن أمر واجب عليه، والمدعية رضيت بالخاطب، وأقامت البينة على عضل والدها لها.

وجاء في نص الحكم: نقل ولاية التزويج من والد المدعية إلى الحاكم الشرعي – لتزويج الفتاة بمن رضيت به -.

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