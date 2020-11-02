دراسة: المتعافون من فيروس كورونا يتمتعون بمناعة لمدة ستة أشهر

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أظهرت دراسة جديدة أن مرضى فيروس كورونا يتمتعون بمناعة لمدة ستة أشهر على الأقل بعد الإصابة.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، قد تعني النتائج أن الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالفيروس هم أقل عرضة للإصابة مرة أخرى.

دراسة هامة:

وتطوعت مجموعة مكونة من أكثر من 2000 شخص يعملون في هيئة الصحة العامة في إنجلترا للمشاركة في الدراسة والتبرع بالدم كل شهر.

وثبتت إصابة ما مجموعه 100 شخص بفيروس كورونا، لكن لم يتم إدخال أي منهم إلى المستشفى.

وركزت الدراسة على نوع معين من الاستجابة المناعية، تسمى الخلايا التائية، والتي ينتجها الجسم بعد الإصابة، وهي تختلف عن الأجسام المضادة ولكنها تلعب دورًا محوريًّا في مكافحة الأمراض.

ووصف العلماء الذين أجروا البحث نتائجهم بأنها مشجعة، وأظهروا تفاؤلهم بحذر متفائلين بوجود مناعة قوية طويلة الأمد بعد الإصابة بفيروس كورونا.

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