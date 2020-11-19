ديربيان يحددان ملامح موسم ناري بين الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

سيكون عشاق الكرة السعودية على موعد مع مباراتين ناريتين بين الهلال والنصر خلال الأسبوع المقبل.

وستقام المباراة الأولى بين الفريقين يوم الاثنين المقبل 23 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن تُقام المباراة الثانية بين الفريقين في نهائي كأس الملك يوم 28 نوفمبر كما قالت صحيفة “الرياضية” من قبل.

وعانى كبيرا الرياض من ظروف استثنائية ببداية الموسم الحالي حيث أُصيب عدد كبير من نجوم الفريقين بـ فيروس كورونا كذلك أُصيب المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال بالفيروس وأيضًا البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر.

لماذا مباراتي الهلال والنصر المقبلتين مهمة للفريقين ؟

ويسعى كل فريق منهما إلى الفوز وفرض تفوقه في ديربي الرياض، خاصة أن المباراتين المقبلتين بينهما ستحدد بنسبة كبيرة ملامح الموسم للفريقين لأن المباراة الأولى ستحدد المنافس بينهما بقوة على لقب الدوري، بينما ستحدد المباراة الثانية بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان النصر نجح في استئجار ملعب جامعة الملك سعود وتغيير اسمه إلى ملعب “مرسول بارك” لمدة عشر سنوات مقبلة.

وسيخوض النصر مباراته الأولى في ملعب مرسول بارك في شهر ديسمبر المقبل ضد ضمك في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

نتيجة آخر ديربي بين الهلال والنصر

وكان آخر ديربي بين الهلال والنصر، أُقيم يوم 5 أغسطس الماضي في الدور الثاني من دوري المحترفين، وانتهى بفوز الهلال برباعية لهدف.

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