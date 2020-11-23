ديربي الهلال والنصر .. أجانب الأزرق أفضل تهديفيًا من النصر

المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق كرة القدم العربية، وبالأخص عشاق الكرة السعودية ديربي الهلال والنصر الذي ينطلق اليوم الاثنين ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك كبيرا الرياض محترفين أجانب على أعلى مستوى، لكن الأفضلية التهديفية تعود لنجوم الهلال الأجانب على حساب الأجانب في نادي النصر.

الأجانب في ديربي الهلال والنصر أحرزوا 33 هدفًا للفريقين

وتمكن الأجانب في الهلال من إحراز 19 هدفًا في الديربي، بينما سجل لاعبو النصر الأجانب 14 هدفًا.

وسجل كل من: “كارلوس إدواردو 4 أهداف، بافيتيمبي جوميز 4 أهداف، عمر خربين 3 أهداف، ويسلي لوبيز هدفين، رادوي هدفًا، تياجو نيفيز هدفًا، إلتون ألميدا هدفًا، نيكولا ميليسي هدفًا، أشرف بن شرقي هدفًا، جيوفنكو هدفًا” للهلال في شباك النصر.

بينما سجل كل من: “حمدالله 4 أهداف، برونو أوفيني هدفين، رودريغيز هدفين، مارين توماسوف هدفين، إلتون جوزيه هدفًا، جونيور كابانجا هدفًا، محمد فوزير هدفًا، جوليانو هدفًا”.

وفي وقت سابق، اتجه كل من المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، والبرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر لإجراء بعض المفاجآت، من أجل الفريق المنافس قبل بدء ديربي الهلال والنصر.

لوشيسكو يحدد بديل الدوسري لديربي الهلال والنصر

وبسبب غياب سالم الدوسري عن الديربي لإصابته في يده اليمني وفقًا لـ “الرياضية”، فإن تقارير إعلامية كشفت عن أن لوشيسكو سيعتمد على اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فيتو ليكون بديلًا للدوسري أمام النصر.

وستكون مفاجأة من لوشيسكو لـ فيتوريا ونادي النصر، خاصة أن الأخير لم يعرف بعد قدرات اللاعب فيتو الذي شارك مع الهلال منذ انضمامه في مباراتين كبديل أمام كل من ضمك والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين.

أما المفاجأة التي جهزها فيتوريا لـ الهلال، هي وجود المدافع البرازيلي مايكون في التشكيلة الأساسية للفريق النصراوي رغم الإصابة بفيروس كورونا، حيث تلقت إدارة النصر خطابًا رسمي يُفيد بأحقية مشاركة اللاعبين الذين أمضوا 10 أيام بالعزل المنزلي ولا تزال عينة مسحة كورونا لديهم إيجابية.

كذلك قرر فيتوريا استبعاد كل من عبدالله الشنقيطي وسامي النجعي واللاعب نواف العقيدي من قائمة العالمي لـ مباراة الهلال.

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