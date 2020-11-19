رئيس الفتح يُشارك في حملة استضافة كأس آسيا 2027

المواطن - مروة نبيل

تفاعل رئيس نادي الفتح، سعد العفالق مع الحملة التي أطلقها وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لاستضافة كأس آسيا 2027.

رئيس الفتح يتفاعل مع الحملة

ونشر حساب نادي الفتح الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لرئيس مجلس الإدارة سعد العفالق أثناء استعراضه مهاراته الكروية في مهارة الـ”كيك أب”، استجابة لدعوة وزير الرياضة وحفز الجماهير للمشاركة في الحملة.

وعلق قائلًا: “استجابةً لدعوة الوزير.. شاركونا في التحدي عبر #PlayItForward والانضمام معنا في #SaudiUnited لدعم حملة المملكة لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 لِنُظهر لآسيا والعالم شغفنا”.

وزير الرياضة يتحدى

وأعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن إطلاق تحدي Play It Forward التابع لحملة Saudi United وذلك لدعم المملكة في ملف استضافتها لنهائيات كأس أمم آسيا 2027، حيث تم الإعلان عن الحملة في التاسع من سبتمبر الماضي.

يذكر أن إطلاق تحدي PlayItForward# يعدّ أولى الفعاليات المدرجة ضمن سلسلة من النشاطات المزمع إطلاقها تحت مظلة حملة “سعودي يونايتد”، إضافة إلى عزم الاتحاد السعودي لكرة القدم على إطلاق المزيد من الفعاليات في جميع أرجاء المملكة، لتعزيز الشغف برياضة كرة القدم بين مختلف الأجيال.

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