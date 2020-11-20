رد نهائي وحاسم .. متى انطلق الدوري السعودي الممتاز ؟

المواطن - محمد سمعه

حسم إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم برد نهائي، موعد انطلاق الدوري السعودي الممتاز وذلك بعد أن أثارت هذه النقطة الجدل بين كل جماهير الأندية بالفترة الأخيرة.

#الدوري_مع_وليد | إبراهيم القاسم – أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم: الدوري السعودي انطلق عام 1976.. الهدف هو توثيق تاريخ الاتحاد السعودي وهو الذي سيجاوب على كل الأسئلة.. السنة القادمة بإذن الله سيكون جاهز.#SBC pic.twitter.com/5YyUkjDiTS — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 19, 2020

تاريخ اتحاد القدم وبطولاته سيكون جاهزًا في 2021

وقال القاسم لـ برنامج “الدوري مع وليد” : “الدوري انطلق موسم 1976/1977، وبإذن الله في السنة القادمة، تاريخ الاتحاد السعودي وبطولاته سيكون جاهزًا، كنا نود تجهيزه في هذه السنة، ولكننا لم نستطع بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا”.

وأضاف القاسم: ” لا شك أن تجهيز ملف كامل عن تاريخ اتحاد القدم والبطولات التي أُقيمت تحت إشرافه سيجيب على الكثير من التساؤلات”.

تاريخ الدوري السعودي

ويعود تاريخ مسابقة الدوري السعودي الذي انطلق للمرة الأولى بعام 1977، حيث وقتها كان مُسمى المسابقة “الدوري الممتاز” ويُحسم اللقب فقط عن طريق النقاط واستمر هذا النظام حتى عام 1990، بينما تغير مسماه في عام 1991 إلى كأس دوري خادم الحرمين الشريفين واشتمل على نظام المربع الذهبي من أجل تحديد بطل الدوري.

واستمر على هذا النظام 17 عامًا ليعود الدوري بعد ذلك إلى نظام تحديد البطل عن طريق النقاط عام 2008 م تحت مسمى الدوري السعودي، ثم سُمي بعد ذلك دوري المحترفين السعودي حسب متطلبات الاتحاد الآسيوي.

ومرت البطولة بالعديد من المتغيرات والمراحل منذ انطلاقتها، حيث كان عدد الفرق المشاركة في أول نسخة ثمانية فرق، وزاد إلى عشرة في الموسم الذي تلاه وسُمِحَ بمشاركة اللاعبين الأجانب وفي النسخة الخامسة اُستُبدِلَ نظام الدوري بنظام الدوري المشترك لسنة واحدة فقط لمشاركة المنتخب السعودي آنذاك في تصفيات كأس العالم، حيث دُمِجَت فرق الدرجتين الممتازة والأولى في بطولة واحدة مكونة من 20 فريقًا، وفي البطولة الثامنة زاد عدد الفرق إلى 12 فريقًا ثم زاد إلى 14 فريقًا في بداية موسم 2010 م، كما اُعتُمِدَ مشاركة 7 لاعبين أجانب ولاعب مواليد في النسخة الأولى من المسابقة بمسماها “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم عام 2018 ” التي حقَّق النصر لقبها، وحقَّق الهلال لقبها في الموسم الثاني.

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