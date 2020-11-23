رسالة طارق التايب الخاصة لنجوم الهلال قبل الديربي

المواطن - محمد سمعه

وجه النجم الليبي طارق التايب لاعب الهلال السابق، رسالة لنجوم أزرق العاصمة، وذلك قبل مواجهة نادي النصر اليوم الاثنين بالجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد التايب قائلًا: ” قمة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بالتوفيق لـ زعيم آسيا وإن شاء الله يكون في جاهزية كبيرة اليوم”.

موعد ديربي الهلال ضد النصر

وسينطلق ديربي الهلال والنصر اليوم في تمام الثامنة والربع مساءً على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

بماذا وعد تركي آل الشيخ طارق التايب؟

وفي وقت سابق، كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن وعده للنجم الليبي التايب في حفل اعتزاله.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “نبغي الكورونا تخلص عشان الاعتزال وإن شاء الله نجيب ألميريا”.

ليرد التايب على هذه التغريدة قائلًا: “الله يسعدك أبو ناصر وعسى ربي يحقق لك كل ما تتمنى وينعم عليك بالصحة والعافية وترجع إلى أهلك وناسك بأفضل حال”.

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