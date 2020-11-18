رسالة فيران توريس بعد الهاتريك في لقاء إسبانيا وألمانيا

المواطن - محمد سمعه

حرص اللاعب الإسباني فيران توريس، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على توجيه رسالة للجماهير الإسبانية عقب إحرازه لـ 3 أهداف “هاتريك” في مباراة إسبانيا وألمانيا التي أُقيمت بالجولة السادسة من دوري أمم أوروبا أمس الثلاثاء.

وفاجأ المنتخب الإسباني، الجميع حيث سحق المنتخب الألماني بسداسية نظيفة في مباراة كانت أُقيمت على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وكتب اللاعب فيران توريس عبر حسابه في موقع ” الإنستجرام” : “إنه لجنوون، انتصار تاريخي وأول هاتريك لي كلاعب محترف، هيا بنا”.

اللاروخا في صدارة مجموعته عقب مباراة إسبانيا وألمانيا:

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 11 نقطة في صدارة مجموعته في دوري الأمم الأوروبية، ليحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي رسميًّا، فيما تجمد رصيد منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم عند 9 نقاط في وصافة الترتيب.

فيران توريس يُعيد إنجاز مايكل أوين في الشباك الألمانية:

وسجل فيران توريس ثلاثة أهداف في شباك ألمانيا بالأمس، ليصبح أول لاعب يحرز هاتريك في شباك المانشافات منذ عام 2001، حينما سجل المهاجم الإنجليزي مايكل أوين ثلاثية أمامهم أيضًا، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “سكواكا”.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن فيران توريس أصبح أول لاعب في تاريخ إسبانيا ينجح في تسجيل هاتريك في شباك منتخب ألمانيا الأول.

ويبدو أن الاتحاد الألماني لكرة القدم، قد يتجه للاستقرار على المدرب الألماني يواخيم لوف مدرب الماكينات الألمانية، وذلك رغم السقوط بسداسية نظيفة في مباراة إسبانيا وألمانيا التي أُقيمت أمس الثلاثاء.

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