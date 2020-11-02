رسالة مدرب توتنهام إلى ريال مدريد بعد تألق بيل

المواطن - محمد سمعه

حرص البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ توتنهام هوتسبير الإنجليزي على توجيه رسالة إلى نادي ريال مدريد الإسباني، بعد تألق الويلزي جاريث بيل في لقاء السبيرز ضد برايتون في الدوري الإنجليزي.

وكان بيل أحرز هدف الفوز للسبيرز بالدقيقة الثالثة والسبعين من ضربة رأسية، وذلك بعد عرضية متقنة من اللاعب ريجيلون المعار من ريال مدريد الإسباني إلى الفريق اللندني.

أما حساب نادي توتنهام نفسه عبر “تويتر” وجه رسالة لـ جاريث بيل قائلًا: ” هذا الهدف الذي انتظرته منذ 7 سنوات يا بيل، أهلًا بعودتك مرة أخرى”.

وكانت المباراة بين الفريقين بدأت بشكل قوي، حيث تمكن السبيرز من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة عشرة، ثم تعادل طارق لامبتي لفريق برايتون بالدقيقة الـ56.

ونجح بيل بعد ذلك في إضافة الهدف الثاني للسبيرز بالدقيقة الـ73، ليحقق النادي اللندني 3 نقاط مهمة، حيث أصبح رصيده 14 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن نادي ليفربول المتصدر.

وكان بيل عاد إلى توتنهام على سبيل الإعارة من نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية بالعام الحالي 2020.

السبيرز في مواجهة قوية ضد فريق لودوجوريتس أوروبيًا

ويستعد توتنهام، لمواجهة فريق لودوجوريتس البلغاري في بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل، ثم يواجه نادي وست بروميتش ألبيون يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي.

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