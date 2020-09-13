توتنهام يسقط ضد إيفرتون بهدف

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة توتنهام ضد إيفرتون التي أُقيمت، مساء اليوم الأحد، على ملعب السبيرز ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بهزيمة أصحاب الأرض بهدف دون رد.

توتنهام ضد إيفرتون:

وبدأت مباراة توتنهام ضد إيفرتون بشكل سريع، وأطلق نجم السبيرز، سون تسديدة قوية، إلا أن الحارس بيكفورد أمسك الكرة، ورد الفريق الضيف عن طريق ريتشارلسون في الدقيقة 16، حيث راوغ الحارس قبل يُسدد بغرابة بجوار القائم.

ولعب سون كرة عرضية مميزة كادت تهز الشباك، ولكنها مرت بجوار القائم، وكاد اللاعب ذاته أن يفض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 33 من هجمة مرتدة سريعة، ولكن بيكفورد تألق وحول كرته إلى ركلة ركنية.

وأطلق نجم إيفرتون الجديد خاميس رودريغيز تسديدة أرضية قوية في الدقيقة 37، لتمر بجوار القائم، قبل أن يتألق بيكفورد مجددًا ويبعد تسديدة دوهيرتي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

إيفرتون يخطف الفوز:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الضيف، ولعب خامس كرة عرضية عند الدقيقة 52، قابلها ريتشارلسون، ولكنها مرت بجوار القائم، قبل أن تهز رأسية دومينيك كالفيرت ليوين الشباك في الدقيقة 55.

وظهر توتنهام في الدقيقة 69 عن طريق عرضية ديفيز، ولكن بيكفورد أمسكها بسهولة، ورد ريتشارلسون بأكثر من تسديدة قوية، وواصل الفريق الضيف محاولاته المستمرة أملًا في تسجيل هدف آخر.

وكاد ليوين أن يُعزز تقدم فريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 84 من تسديدة قوية، ولكن الحارس لوريس تألق وأبعدها، لتنتهي مباراة توتنهام ضد إيفرتون بخسارة السبيرز في أولى مبارياته بالبريميرليج هذا الموسم.







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