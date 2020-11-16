رسميًا .. النصر يبدأ إجراءات التصعيد لـ “كاس” بعد رفض الاستئناف

المواطن - محمد سمعه

أعلنت إدارة النصر قبل قليل عن بدء إجراءات الرفع لمحكمة التحكيم الرياضية “كاس” وذلك وفقًا للأنظمة القانونية عقب رفض الاستئناف المقدم من العالمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد بيرسبوليس الإيراني.

وجاء بيان إدارة العالمي كالتالي: ” حرصًا من مجلس الإدارة على حفظ حقوق النادي، ونظرًا لاعتقاده بصحة الأسانيد والأدلة الموثقة لاحتجاجه المرفوع ضد فريق بيرسبوليس، فقد بدأت إدارة النادي إجراءات الرفع لـ كاس وفق ما تنص عليه الأنظمة”.

وأضاف بيان العالمي: “جاء ذلك بعد رفض الاتحاد الآسيوي للاستئناف الذي قدمه النادي وفقًا لقرار لجنة الانضباط والأخلاق”.

يذكر أن العالمي كان لعب مع بيرسبوليس في دور الـ4 بدوري أبطال آسيا ولكنه ودع البطولة بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية.

وحقق النصر أول فوز له في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021 بالفوز على نادي القادسية بهدفين دون رد بالجولة الرابعة.

إيضـاح :

إدارة نادي #النصر تبدأ إجراءات الرفع لمحكمة التحكيم الرياضي “CAS” pic.twitter.com/2rGqkwz1yX — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 16, 2020

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