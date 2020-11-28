رسميًّا .. الأهلي المصري بطلًا لـ دوري أبطال إفريقيا 2020

المواطن - محمد سمعه

نجح النادي الأهلي المصري في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2020، بعد الفوز على نادي الزمالك بنتيجة هدفين لهدف في المباراة النهائية.

الشوط الأول من مباراة الأهلي المصري والزمالك:

وبدأ الأهلي سريعًا بضغط هجومي أسفر عن الهدف الأول للاعب عمر السولية بهدف من ضربة رأسية متقنة في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

وتراجع أداء النادي الأهلي، مما أعطى الفرصة لفريق الزمالك للبحث عن تسجيل هدف التعادل.

وبالفعل نجح اللاعب محمود عبدالرزاق شيكابالا في إحراز الهدف الأول لـ الزمالك بالدقيقة الحادية والثلاثين من عمر الشوط الأول.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

الشوط الثاني من لقاء الأهلي والزمالك:

وفي الشوط الثاني، ضغط الزمالك من أجل إحراز الهدف الثاني لكن دفاع الأهلي تعامل بكل قوة مع هجمات الزمالك.

وأهدر اللاعب حسين الشحات فرصة محققة لإحراز الهدف الثاني لـ الأهلي والمرمى خال من حارس الزمالك، لكنه وضع الكرة بالعارضة بالدقيقة الـ53.

وكذلك أهدر اللاعب أحمد سيد زيزو فرصة إحراز الهدف الثاني لنادي الزمالك بعد أن ارتطمت كرته في العارضة.

وفي ظل بحث الزمالك عن تسجيل الهدف الثاني، باغت اللاعب محمد مجدي أفشة نجم الأهلي وسجل الهدف الثاني في شباك نادي الزمالك بالدقيقة الخامسة والثمانين من تصويبة قوية عجز الحارس محمد أبو جبل عن صدها.

ولم يحدث أي جديد ليفوز الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

وسيواجه الأهلي المصري، فريق نهضة بركان المغربي في بطولة كأس السوبر الإفريقي، وسيذهب لـ اللعب في كأس العالم للأندية نسخة 2020 في قطر.

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