رغم اعتذاره.. مانشستر يونايتد قد يفقد كافاني 3 مباريات

المواطن - مروة نبيل

قدم مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأوروغوياني إدينسون كافاني، اعتذاره عن الرسالة العنضرية ضد أحد المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه قد يتعرض لعقوبة الإيقاف خلال الفترة المقبلة.

كافاني يعتذر:

وتألق كافاني خلال مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ونجح في صناعة هدف وتسجيل ثنائية، ليقود فريقه لتحويل تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية.

وبعد المباراة الماضية، نشر أحد المعجبين صورة للأوروغوياني كافاني، وعلق عليها قائلًا: “أحبك أيها الماتادور” بالإسبانية، ليرد مهاجم مانشستر يونايتد عليه قائلًا: “شكرًا أيها الزنجي الصغير”.

وقال كافاني، عبر حسابه على “إنستجرام”: “الرسالة كان المقصود منها تحية رقيقة لصديق، أشكره على تهنئته لي بعد المباراة، ولم أقصد الإساءة إلى أي شخص، أنا أعارض العنصرية تماما، وحذفت الرسالة بمجرد أنني وجدت أنه يمكن تفسيرها بشكل مختلف، وأود أن أعتذر بكل صدق عن هذا”.

مانشستر يونايتد قد يفقده 3 مباريات:

وأشارت صحيفة “ذا صن”، إلى أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سيفتح تحقيقًا بشأن رد كافاني، ومن المتوقع أن يتم تحذيره على أقل تقدير، مع إمكانية أن تصل العقوبة إلى الإيقاف لمدة 3 مباريات.

وفي السياق ذاته، علق مانشستر يونايتد على الواقعة قائلًا: “بالتأكيد لم يكن هناك أي نية خبيثة على الإطلاق وراء رسالة كافاني، وحذفها بمجرد إبلاغه بإمكانية أن تفهم في سياق آخر، واعتذر عن الخطأ غير المقصود.. يونايتد وجميع لاعبينا ملتزمون تمامًا بمكافحة العنصرية”.

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